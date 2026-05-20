Шахрай через Telegram виманив у доньки загиблого військового 700 тисяч гривень

Поліція затримала киянина, якого підозрюють у шахрайстві на 700 тисяч гривень. Зловмисник познайомився з донькою загиблого українського військового, студенткою з Одеси, через Telegram-бот для знайомств і представився фахівцем із криптовалют.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За версією слідства, підозрюваний запропонував дівчині допомогу в отриманні прибутку від криптовалют.

Реклама

Реклама

“У ході тривалого спілкування зловмисник увійшов у довіру до дівчини, використовуючи методи соціальної інженерії, та переконав її надати реквізити банківської картки, логін і пароль до онлайн-банкінгу”, – розповіли в поліції.

Після отримання доступу до фінансових даних чоловік протягом кількох днів здійснював несанкціоновані транзакції. Він переказував гроші на рахунки підставних осіб, знімав готівку через банкомати та каси магазинів у Києві, а також конвертував частину коштів у криптовалюту.

Значна частина викрадених грошей була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.

Під час розслідування кіберполіцейські зафіксували листування, голосові повідомлення, банківські операції, IP-адреси та рух коштів до криптогаманців.

Підозрюваному вже повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.