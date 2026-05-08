У Києві викрили схему привласнення квартир померлих

У Київ правоохоронці викрили злочинну організацію, яку підозрюють у махінаціях із квартирами померлих або тривало відсутніх власників. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, до схеми були причетні колишній голова одного із судів Київської області, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, двоє адвокатів та ще двоє цивільних осіб.

У прокуратурі стверджують, що учасники організації підшуковували квартири померлих або власників, які тривалий час були відсутні. На нерухомість виготовляли підроблені документи, вписували фіктивних боржників та оформлювали підроблені договори позики на мільйони гривень.

За версією слідства, екссуддя забезпечував ухвалення потрібних рішень, а посадовець виконавчої служби відкривав провадження та звертав стягнення на квартири.

У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників схеми або пов’язаних із ними осіб. Після цього квартири перепродавали третім особам.

Слідчі встановили, що фігуранти встигли заволодіти п’ятьма квартирами у Києві та Одеса. Ще одну квартиру, за даними прокуратури, вони не встигли привласнити через викриття схеми.

Усім шістьом учасникам повідомили про підозру. Чотирьом інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах та замах на шахрайство, а двом — створення злочинної організації.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Колишнього суддю взяли під варту без альтернативи застави.

У межах справи правоохоронці провели обшуки у суді, підрозділах виконавчої служби, у нотаріусів, а також за місцями проживання та роботи підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили судові справи, документи виконавчих проваджень та інші докази.