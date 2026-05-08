Біля берегів Греції знайшли український морський дрон Magura V3

Біля узбережжя острова Лефкада в Іонічному морі виявили безпілотний морський апарат, який грецькі чиновники ідентифікували як український дрон Magura V3. Про це повідомили у п’ятницю після багатовідомчої операції за участю грецької влади та Міністерства національної оборони країни, пише ekathimerini.com.

За попередніми даними, безпілотник містив детонатори, однак вибухівки всередині не було. Через це на місце раніше направили фахівців із знешкодження вибухонебезпечних предметів із батальйону розмінування TENX.

Грецькі слідчі розглядають кілька версій щодо призначення дрона. Одна з них пов’язана з можливим використанням апарата у схемах наркотрафіку. Також правоохоронці не виключають, що безпілотник міг бути пов’язаний із підготовкою атак на судна так званого «тіньового флоту» Росії, який використовується для перевезення російської нафти в обхід західних санкцій.

Реклама

Реклама

У матеріалі зазначається, що подібні інциденти вже траплялися останніми місяцями. У грудні атакували російський танкер Qendil, а в березні російський LNG-танкер Arctic Metagaz зазнав серйозних пошкоджень після вибуху на південний схід від Мальти.

Безпілотник Magura V3 виявили рибалки поблизу мису Дукато у прибережній печері. За їхніми словами, двигун апарата все ще працював. Чорний морський дрон був оснащений антенами та системами зв’язку, що викликало занепокоєння у влади.

Рибалки закріпили апарат та відбуксирували його до порту Василікі, де передали береговій охороні Греції. Наразі триває розслідування.