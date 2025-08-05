У відбудові українських портів братиме участь Греція, — Зеленський

Україна та Греція посилюють співпрацю у сфері безпеки й відновлення. Президент Зеленський та прем’єр-міністр Міцотакіс обговорили зміцнення ППО, закупівлю зброї та відновлення портової інфраструктури Одеси.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram після розмови з очільником грецького уряду.

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“Є також хороша пропозиція Кіріакоса для відновлення нашої країни, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією”, — написав Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів було приділено темі безпеки. Президент України наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України у зв’язку з активними ракетними ударами з боку Росії. Зеленський поінформував прем’єра Греції про новий механізм закупівлі американської зброї, який реалізується разом із партнерами по НАТО.

Президент також подякував Греції за підтримку України та готовність долучатися до подальших ініціатив.