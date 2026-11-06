Перемога демократів на виборах в США може змінити переговори щодо України — The New York Times

Після переконливої перемоги демократів на проміжних виборах у США в Україні з’явився обережний оптимізм щодо подальшої американської підтримки. Водночас у Києві наголошують: Дональд Трамп залишається президентом ще два роки, тому Україні важливо не втратити зв’язки з республіканцями та зберегти двопартійну підтримку.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що політичні коливання у США останніми роками особливо болісно сприймаються в Україні. Вашингтон тривалий час залишався головним союзником Києва, однак після повернення Трампа до Білого дому його політика щодо України стала значно менш передбачуваною.

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Минулого місяця Трамп навіть заявив, що Україні “час отримати нового президента”.

Після того як демократи здобули переконливу перемогу на проміжних виборах, в українських соцмережах почав поширюватися жарт: схоже, нового президента захотіли самі американці.

У Києві сподіваються на стримувальну роль Конгресу

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив NYT, що після виборів рівень оптимізму в Києві зріс.

“Ми вважаємо, що Конгрес стане стримувальним фактором проти спроб Трампа укладати угоди з Путіним”, — сказав він.

Водночас Мережко закликав не впадати в ейфорію.

За його словами, для України критично важливо зберігати хороші відносини не лише з демократами, а й із республіканцями.

Трамп залишається президентом ще два роки, а його повноваження у сфері зовнішньої політики залишаються широкими.

Для України це особливо важливо напередодні зими, яку NYT називає потенційно найскладнішою за весь період війни через виснаження протиповітряної оборони, проблеми з комплектуванням армії та російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Трамп після зустрічі з Дмитрієвим анонсував “велику угоду”

Окрему увагу The New York Times приділяє зустрічі Дональда Трампа зі спецпредставником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Вашингтоні.

Вона відбулася після заходу в Білому домі за участі представників України та Росії, присвяченого гуманітарній місії та перемир’ю в Олешках.

Після розмови з Дмитрієвим Трамп заявив, що домовленість щодо завершення війни може бути близькою.

“Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що вона, можливо, охопить усю Європу. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті”, — сказав президент США.

При цьому конкретних деталей він не навів.

Москва офіційно демонструє спокій

У Кремлі результати американських виборів публічно коментували стримано.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Трамп продовжить користуватися президентськими повноваженнями та проводити власну зовнішню політику.

Він назвав вибори внутрішньою справою США.

Більш різко висловився заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Він визнав, що Трамп зазнав “нищівної поразки в битві за Конгрес”, однак заявив, що Москва має зосередитися на продовженні війни до “повної перемоги”.

У Росії сперечаються, чи відкриває результат виборів “вікно можливостей”

Деякі російські аналітики, за даними NYT, вважають, що результат виборів може навіть прискорити спроби Трампа укласти домовленість щодо війни.

Їхня логіка полягає в тому, що в адміністрації США залишилося приблизно два місяці до початку роботи нового Конгресу, контрольованого демократами.

До цього моменту Трамп та його представники можуть спробувати просунути угоду, яка була б вигідною Москві.

У найближчі місяці також потенційно можливі дві зустрічі Трампа і Путіна — на саміті АТЕС у Шеньчжені та на саміті G20 у Маямі.

Водночас інші російські коментатори бачать результати виборів як серйозну проблему для Кремля.

Пропагандист Володимир Соловйов заявив, що тепер будь-які пропозиції Трампа можуть наштовхуватися на внутрішні блокування у США.

Він навіть назвав результати виборів “тріумфом” для Володимира Зеленського.

“Він помстився за приниження в Овальному кабінеті. Він почувається переможцем”, — заявив Соловйов.

Зеленський сподівається на новий баланс сил

Сам Володимир Зеленський після виборів намагався зберігати баланс.

У коментарі німецькому телеканалу ZDF він подякував республіканцям, які підтримували Україну, але водночас визнав, що демократи значно чіткіше говорили про допомогу Києву.

“Демократи дуже чітко говорять про підтримку України та надання допомоги Україні”, — сказав Зеленський.

За його словами, вони також говорять про необхідність відновлення тіснішого зв’язку між США та Європою.

Президент висловив сподівання, що після виборів сформується новий баланс влади, який може збільшити підтримку України.

У Києві застерігають від надто відкритої підтримки демократів

Народний депутат Володимир Ар’єв заявив NYT, що Україні не слід відкрито святкувати перемогу демократів.

За його словами, Київ має вітати демократію у США, але не ставати частиною американської внутрішньої політики.

“Ми не повинні бути частиною американських виборів”, — сказав Ар’єв.

Він наголосив, що серед республіканців також залишається багато прихильників України.

Конгрес може ускладнити економічні домовленості Трампа з Москвою

Одним із головних очікувань Києва є посилення парламентського контролю за переговорами адміністрації Трампа з Росією.

Українські посадовці побоюються, що Білий дім розглядає завершення війни також як можливість для масштабних комерційних домовленостей із Москвою.

Демократичний Конгрес, на думку української сторони, може значно ускладнити реалізацію таких планів.

У Києві також очікують, що законодавці звернуть більше уваги на дії окремих американських бізнесменів.

Зокрема, йдеться про Ілона Маска і обмеження супутникового зв’язку Starshield під час українських військових операцій.

У Конгресі вже демонстрували здатність стримувати Трампа

NYT нагадує, що американські політики обох партій уже виступали проти окремих рішень адміністрації.

Після історії зі Starlink республіканець Браян Фіцпатрік вимагав притягнути до відповідальності SpaceX та чиновників Пентагону, які могли бути причетні до обмежень зв’язку.

Він також погрожував домагатися припинення федерального фінансування органів, причетних до таких дій.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл, представниця Демократичної партії, попереджала порти штату, що приймання російського дизельного пального після домовленостей між Трампом і Путіним може порушувати закон.

Вона наголошувала, що президент США не має необмежених повноважень скасовувати санкції проти Росії, ухвалені Конгресом.

За даними Greenpeace, кілька танкерів із російським дизелем після цього змінили маршрути, а підтверджених поставок до США не відбулося.

Але Україна втратила частину важливих союзників

Попри перемогу демократів, для України результат виборів не є однозначно позитивним.

Під час масштабного оновлення Конгресу свої місця втратили або залишають кілька впливових прихильників України.

Серед них — Браян Фіцпатрік, а також республіканські сенатори Мітч Макконнелл і Том Тілліс.

Позиції багатьох новообраних законодавців щодо подальшої допомоги Україні поки що неясні.

Саме тому в Києві наголошують на необхідності відновлювати контакти й формувати нову двопартійну коаліцію підтримки.

Є й ризик, що Росія взагалі відмовиться від переговорів

Поряд з оптимізмом в Україні існують і серйозні побоювання.

Один із них полягає в тому, що Кремль може сприйняти адміністрацію Трампа після поразки на виборах як надто слабку для ведення мирних переговорів.

При цьому альтернативи американському посередництву для України наразі фактично немає.

Київ намагається залучити Європу активніше, однак Москва продовжує вважати США головною стороною переговорного процесу.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що підстав для святкування немає.

“Питання миру відійде на другий план” через внутрішню боротьбу між Трампом і демократами, написав він.

За його словами, Росія може взагалі відмовитися від переговорів.

Саме тому нинішня реакція Києва залишається стриманою: перемога демократів дає Україні нові можливості у Конгресі, але водночас створює нову невизначеність навколо переговорів, американської допомоги та подальшої політики Трампа.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що у Кремлі заявили про відсутність деталей щодо анонсованої Дональдом Трампом “великої угоди” та визнали, що на певному етапі переговорів без участі європейських країн не обійтися.