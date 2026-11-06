У Кремлі відреагували на заяву Трампа про швидке завершення війни

У Кремлі заявили, що не мають подробиць щодо анонсованої президентом США Дональдом Трампом “великої угоди”, яка може стосуватися України та європейської безпеки. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв ще не доповідав Москві про результати своєї поїздки до США.

Про це повідомляє BBC.

За словами Пєскова, Дмитрієв поки не повернувся зі Сполучених Штатів і ще не доповідав про зустріч із Трампом.

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Раніше президент США заявив, що зустрівся з Дмитрієвим, який прибув до США для участі в заході першої леді Меланії Трамп.

Після цієї зустрічі Трамп анонсував “велику прекрасну угоду”, яка, за його словами, “можливо, стосуватиметься всієї Європи” і від якої “всі будуть у захваті”.

Інших подробиць щодо можливих домовленостей американський президент не навів.

У Кремлі заговорили про участь Європи

Коментуючи слова Трампа, Пєсков заявив, що Росія не отримувала від європейських країн пропозицій щодо обговорення майбутньої архітектури безпеки.

Водночас він визнав, що без участі європейських держав такі переговори на певному етапі будуть неможливими.

“Оскільки так чи інакше йтиметься про майбутню систему безпеки в Європі, коли будуть розмови про взаємне забезпечення безпеки Росії та України, то, звичайно, без європейців на якомусь етапі це буде неможливо”, — сказав Пєсков.

Він також заявив, що для цього знадобиться окрема розмова з європейськими країнами.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після зустрічі з Кирилом Дмитрієвим Дональд Трамп заявив про близькість до домовленостей щодо завершення війни та анонсував “велику прекрасну угоду”.