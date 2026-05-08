На трасі Київ — Одеса зіткнулися мікроавтобус та фура: троє постраждалих

8 травня на 70 кілометрі траси Київ — Одеса поблизу села Саливонки не розминулися вантажівка MAN та мікроавтобус Fiat Ducato. Постраждали троє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Правоохоронці встановили, що 59-річний водій вантажівки MAN з напівпричепом Schmitz рухався в напрямку міста Одеса. Кермувальник здійснив розворот у невстановленому місці, не надав перевагу в русі мікроавтобусу Fiat та допустив зіткнення.

Внаслідок аварії 37-річного водія мікроавтобуса та двох його пасажирів, жінок віком 51 та 25 років, госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування за фактом ДТП, що спричинила потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).