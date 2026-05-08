        На трасі Київ — Одеса зіткнулися мікроавтобус та фура: троє постраждалих

        Галина Шподарева
        8 Травня 2026 12:34
        Троє людей постраждали у зіткненні буса та фури / Фото: Поліція Київщини
        Троє людей постраждали у зіткненні буса та фури / Фото: Поліція Київщини

        8 травня на 70 кілометрі траси Київ — Одеса поблизу села Саливонки не розминулися вантажівка MAN та мікроавтобус Fiat Ducato. Постраждали троє людей.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Правоохоронці встановили, що 59-річний водій вантажівки MAN з напівпричепом Schmitz рухався в напрямку міста Одеса. Кермувальник здійснив розворот у невстановленому місці, не надав перевагу в русі мікроавтобусу Fiat та допустив зіткнення.

        Внаслідок аварії 37-річного водія мікроавтобуса та двох його пасажирів, жінок віком 51 та 25 років, госпіталізували.

        Розпочато досудове розслідування за фактом ДТП, що спричинила потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

        Наслідки зіткнення буса та фури / Фото: Поліція Київщини

