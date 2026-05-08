Спалах хантавірусу на круїзному судні: пасажири з 12 країн залишили лайнер без відстеження контактів

Органи охорони здоров’я у кількох країнах відстежують пасажирів круїзного судна MV Hondius, на борту якого стався смертельний спалах хантавірусу. Понад два десятки людей щонайменше з 12 країн залишили лайнер без проведення відстеження контактів ще до офіційного підтвердження інфекції.

Про це пише Associated Press.

24 квітня, майже через два тижні після першої смерті на борту, понад два десятки людей щонайменше з 12 країн залишили судно без відстеження контактів. За даними оператора лайнера та влади Нідерландів, пасажири зійшли на острові Святої Єлени.

Унаслідок спалаху померли троє людей — подружжя з Нідерландів та громадянка Німеччини. Ще кілька людей захворіли. Симптоми хантавірусу можуть проявлятися від одного до восьми тижнів після зараження.

У компанії Oceanwide Expeditions заявили, що серед пасажирів і членів екіпажу, які залишаються на борту, наразі немає людей із симптомами.

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює ризик для широкого населення як низький. Хантавірус зазвичай передається через вдихання частинок, заражених виділеннями гризунів, і не має високої здатності до передачі між людьми.

Водночас підтверджено, що щонайменше п’ятеро людей на судні були заражені Andes virus — різновидом хантавірусу, який вважається єдиним типом, здатним передаватися від людини до людини.

Судно вирушило з Аргентини, а джерело спалаху розслідують у місті Ушуая. За даними ВООЗ, нідерландське подружжя, яке стало першими відомими випадками зараження, перед круїзом подорожувало Аргентиною, Чилі та Уругваєм і відвідувало райони, де мешкають гризуни — переносники вірусу.

Судно зараз прямує до Канарських островів в Іспанії. На борту залишаються понад 140 пасажирів та членів екіпажу.