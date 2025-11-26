Новий вірус Sturnus краде паролі до банків і читає приватні чати на Android

Дослідники виявили новий небезпечний вірус для Android під назвою Sturnus. Він може читати приватні повідомлення, красти банківські дані та отримувати повний контроль над телефоном.

На Android з’явився новий небезпечний вірус Sturnus, який потрапляє на смартфони через шкідливі APK-файли. Про це повідомляє видання Android Authority.

Вірус маскується під звичайні застосунки — наприклад, під Google Chrome чи інші програми, які зазвичай є в телефоні. Після встановлення він просить дозволи «показувати поверх інших програм» і користується ними, щоб бачити все, що відбувається на екрані. Так Sturnus може читати ваші приватні чати у WhatsApp, Telegram та Signal, хоча й не зламує їхнє шифрування — він просто «підглядає» за екраном.

Ще небезпечніше, що Sturnus здатен дуже точно підробляти банківські додатки. Він показує фейкові сторінки, які виглядають як справжні форми входу в банк, щоб отримати ваші логін і пароль. Крім того, вірус може записувати все, що ви натискаєте на екрані, робити скрінкасти, а згодом — навіть вводити текст і натискати кнопки замість вас.

Sturnus також отримує права адміністратора, може бачити ваші паролі, блокувати телефон і не дозволяти видалити себе — навіть через ADB. Дослідники кажуть, що вірус уже працює в кількох країнах Південної та Центральної Європи й стає все складнішим.

Наразі невідомо, як саме він потрапляє на телефони, але підозрюють, що заражені файли можуть надсилатися у месенджерах як вкладення.

Google заявила, що шкідливих додатків із Sturnus немає в Google Play, а вбудований захист Play Protect блокує відомі версії вірусу. Але головне правило безпеки залишається простим: не встановлювати програми з невідомих сайтів і не відкривати підозрілі APK-файли.

Фахівці попереджають: навіть один невдалий файл може дати зловмисникам повний доступ до вашого смартфона.