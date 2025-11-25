Трамп доручив Віткоффу та Дрісколлу провести вирішальні переговори щодо мирного плану

Президент США Дональд Трамп заявив, що США, Україна та Росія узгодили більшу частину мирного плану, а невирішеними залишаються лише кілька пунктів. Він повідомив, що його спецпосланці нині проводять переговори з Путіним у Москві та з українською стороною, після чого він готовий зустрітися із Зеленським та російським лідером.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, за останній тиждень його команда досягла суттєвого прогресу в роботі над завершенням війни між Росією та Україною. За його словами, первинний 28-пунктовий мирний план, підготовлений Сполученими Штатами, був доопрацьований із залученням пропозицій обох сторін, і наразі залишилося лише кілька спірних позицій.

Трамп заявив, що доручив своєму спецпосланцю Стіву Віткоффу провести зустріч із Путіним у Москві, тоді як міністр армії США Ден Дрісколл паралельно проведе переговори з українською делегацією. Президент додав, що його проінформують про перебіг консультацій разом із віцепрезидентом Дж.Д. Вансом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом та керівницею апарату Білого дому Сюзі Уайлс.

“Я з нетерпінням очікую можливості зустрітися з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але тільки коли угода про завершення цієї війни буде остаточною або на фінальній стадії. Дякую за вашу увагу до цього дуже важливого питання, і давайте всі сподіватися, що мир може бути досягнутий якомога швидше”, – написав Трамп.