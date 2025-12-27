Сили оборони знешкодили 503 повітряні цілі противника

У ніч на 27 грудня (з 18:00 26 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, (близько 300 із них – «шахеди»);

10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»;

7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр;

21 крилатої ракети Х-101;

2 крилатих ракет Х-22.

“За попередніми даними, станом на 13.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»;

4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;

19 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА ще знаходяться в повітрі.