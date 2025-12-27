        Політика

        Сили оборони знешкодили 503 повітряні цілі противника

        Віктор Алєксєєв
        27 Грудня 2025 14:08
        читать на русском →
        Один загиблий внаслідок атаки ворога на столицю, постраждало - 28 мешканців Києва / Фото Нацполіція
        Один загиблий внаслідок атаки ворога на столицю, постраждало - 28 мешканців Києва / Фото Нацполіція

        У ніч на 27 грудня (з 18:00 26 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

        Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київщина.

        Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

        Реклама
        Реклама

        • 519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, (близько 300 із них – «шахеди»);
        • 10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»;
        • 7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр;
        • 21 крилатої ракети Х-101;
        • 2 крилатих ракет Х-22.

        “За попередніми даними, станом на 13.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

        • 474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
        • 6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»;
        • 4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;
        • 19 крилатих ракет Х-101.

        Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА ще знаходяться в повітрі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини