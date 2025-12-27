Зеленський відповів на низку чутливих питань щодо “мирного плану”

Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Флориді буде публічною.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає Укрінформ.

«Я думаю, що наша зустріч буде і з камерами, і з засобами масової інформації. Я не знаю, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч», – розповів Зеленський.

Реклама

Реклама

Він також заявив, що гарантії безпеки США Україні будуть залежати передусім від позиції президента Дональда Трампа.

«Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки Україні. Я знаю, що юридично зобов’язуючі (гарантії) залежать і від президента Трампа і від позиції Конгресу. І також ми вдячні командам, що вони проговорювали, що є таке спільне бачення, але все одно залежати все буде від президента Сполучених Штатів Америки: що він готовий дати, коли він готовий дати, на який термін», – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що російська влада поставила завдання готувати можливість для того, аби українці на окупованих територіях та в РФ взяли участь в українських виборах або референдумі.

«Сьогодні зранку у мене була доповідь Служби зовнішньої розвідки України. Росія вже поставила завдання зробити все, щоби була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території Росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України Росією», – зазначив Зеленський.

За його словами, завдання від Москви так і стоїть – обов’язково порушувати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право голосу для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів.

«Як ви бачите, Росії все одно, яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади. Я завжди про це говорю. Росія сама є нелегітимною, і тому буде давати меседжі відповідні щодо нелегітимності української влади», – наголосив Президент.

Він також зауважив, що ключовою вимогою для проведення будь-яких виборів в Україні є безпека.

«Після сьогоднішніх ударів знов-таки повторююсь (…) повинне бути безпечне небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум – це ті самі вибори. Це той самий процес. (Треба – ред.) дати можливість людям прийти і проголосувати», – підсумував Президент.