Зеленський: Росія з ночі атакувала Україну майже 500 дронами та 40 ракетами, головна ціль – Київ

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про масований російський удар по Україні, який триває з ночі. За його словами, ворог застосував майже 500 дронів, значну кількість «шахедів», а також близько 40 ракет, зокрема «Кинджали». Атака триває досі.

Основною мішенню атаки стала столиця України. Зафіксовані влучання по енергетичній та цивільній інфраструктурі Києва, пошкоджені житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У частині районів Києва та області відсутні електропостачання і опалення, триває ліквідація пожеж.

Є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки / Фото ДСНС

Зеленський зазначив, що на окремих енергетичних обʼєктах уже розпочали роботу ремонтні бригади, на інших персонал перебуває в укриттях і приступить до відновлення одразу після відбою повітряної тривоги.

Президент наголосив, що масований удар є відповіддю Росії на міжнародні пропозиції щодо припинення війни. За його словами, справжню позицію Кремля демонструють не заяви, а ракети та дрони. Зеленський підкреслив, що Росія не прагне завершення війни та намагається посилити тиск як на Україну, так і на міжнародних партнерів.

Глава держави закликав союзників до рішучіших дій і посилення тиску на Росію, а також наголосив на критичній потребі України в достатніх і своєчасних постачаннях засобів протиповітряної оборони. Він додав, що дипломатичні зусилля триватимуть, однак безпека має бути підкріплена реальними діями сильних держав.