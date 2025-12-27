Свириденко: у Києві та області відновлюють світло для близько 600 тисяч споживачів

Унаслідок нічного комбінованого удару дронами і ракетами по Києву та області загинула одна жінка, ще 28 людей постраждали у столиці. Через атаки пошкоджені житлові будинки, енергетичні обʼєкти та корпус одного з міністерств, у місті виникли перебої з водо- і теплопостачанням.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, повітряна тривога в Києві тривала десять годин, на місцях працюють рятувальники, медики та всі служби реагування, які розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілу.

Через пошкодження обʼєктів енергетики у Києві та Київській області тривають роботи з відновлення електропостачання для близько 600 тисяч споживачів. Обʼєкти життєзабезпечення столиці переведені на резервне живлення, а комунальні служби посилено працюють над відновленням їхньої роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Реклама

Реклама

Свириденко наголосила, що Росія цілеспрямовано бʼє по енергетиці та житлових будинках у святкові вихідні, й подякувала рятувальникам та енергетикам за швидке реагування.