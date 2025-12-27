НАБУ запевнило що у нардепа Юрія (“Юзіка”) Корявченкова обшуки не проводяться

НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу НАБУ.

Раніше там заявлялося, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

Потім у ЗМІ з’явилася інформація, що детективів все ж таки пропустили в Урядовий квартал.

Нагадаємо: НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.