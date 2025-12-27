Bloomberg: Зеленський вирушив до США на зустріч із Трампом на тлі масованого обстрілу Києва

Напередодні запланованої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву, внаслідок якого є загиблий, десятки поранених та масштабні перебої з електро-, водо- й теплопостачанням, пише Bloomberg.

За даними президента України, російські війська запустили понад 500 дронів і понад 40 ракет, зокрема гіперзвукові «Кинджали», а повітряна тривога в столиці тривала понад десять годин. У результаті обстрілу одна людина загинула, щонайменше 28 дістали поранення, близько третини Києва залишилися без опалення за температур, близьких до нуля.

Зеленський повідомив, що дорогою до США він зупиниться в Канаді для зустрічі з прем’єр-міністром Марком Карні та спільної відеорозмови з європейськими лідерами. Він наголосив на потребі юридично зобов’язувальних гарантій безпеки для України у разі припинення бойових дій, зазначивши, що «на словах Росія веде переговори, а насправді за неї говорять “Кинджали” та “Шахеди”».

Реклама

Реклама

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що без електропостачання у Києві та області залишаються понад 600 тисяч домогосподарств. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про пожежі в житлових будинках та екстрене запровадження аварійних відключень електроенергії. Перебої з електропостачанням також зафіксували в Чернігівській області.

Міністерство оборони РФ заявило, що удари нібито були спрямовані по енергетичній інфраструктурі, яка використовується Збройними силами України, та об’єктах оборонної промисловості. Водночас зустріч Зеленського з Трампом у Флориді запланована на неділю та має бути присвячена обговоренню можливих шляхів завершення війни, що триває майже чотири роки.