У Києві великі проблеми з тепло- і електропостачанням

“Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – зазначають у ДТЕК.

Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега.