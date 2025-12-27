        Суспільство

        У Києві великі проблеми з тепло- і електропостачанням

        Віктор Алєксєєв
        27 Грудня 2025 09:53
        Атака на Києві триває / Фото ДСНС
        Атака на Києві триває / Фото ДСНС

        Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега.

        Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

        На лівому березі Києва введені екстрені відключення електроенергії.

        “Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – зазначають у ДТЕК.

        У Києві внаслідок російської атаки утворився смог, водночас рівень забрудненості атмосферного повітря низький.

        Внаслідок ворожих ударів у столиці виникли пожежі — над містом утворився смог.


