У Києві великі проблеми з тепло- і електропостачанням

Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
На лівому березі Києва введені екстрені відключення електроенергії.
“Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – зазначають у ДТЕК.
У Києві внаслідок російської атаки утворився смог, водночас рівень забрудненості атмосферного повітря низький.
Внаслідок ворожих ударів у столиці виникли пожежі — над містом утворився смог.