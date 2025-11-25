У Києві викрили схему оформлення фіктивного догляду за літніми родичами

Правоохоронці Києва повідомили про підозру чоловіку, який пропонував військовозобов’язаним оформити фіктивні документи про догляд за літньою матір’ю. За такі «послуги» він вимагав по 14 тисяч доларів і встиг отримати 10 тисяч від останнього клієнта.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, ділок запевняв, що має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК та СП, відтак без жодних проблем може оформити документи про догляд військовозобов’язаного за матір’ю.

“Головна умова – щоб вона була старша за 60 років. З його слів, чи дійсно жінка потребує догляду, ніхто не перевірятиме. За таку допомогу він брав по 14 тис. доларів, платити треба було частинами”, – розповіли в прокуратурі.

За грошима підозрюваний відправляв знайомого. Від останнього клієнта чоловік отримав 10 тис. доларів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.