В Одесі судитимуть 28-річного ділка за організацію втечі ухилянта до Молдови

В Одесі судитимуть 28-річного уродженця сусідньої області, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомила Поліція Одеської області.

$11 тисяч за незаконний виїзд: в Одесі завершили розслідування щодо організатора втечі / Фото: Нацполіція

За даними слідства, чоловік, який мешкав в Одесі, діяв у змові з невстановленими особами та запропонував одеситу організувати незаконний перетин кордону до Молдови за 11 тисяч доларів. Із цієї суми 400 доларів він планував витратити на одяг, наплічник і болторіз, які мали допомогти «клієнту» стати непримітним і подолати перешкоди. За вказівками організатора чоловік мав у визначений день, час і місці пішки перетнути кордон разом з іншими військовозобов’язаними, які також скористалися його «послугами».

Правоохоронці задокументували отримання фігурантом 400 доларів, а під час передачі решти суми — 10 600 доларів — його затримали. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Як повідомив начальник слідства територіального підрозділу поліції Олег Зощук, за такі дії обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Відомості щодо осіб, з якими він діяв у змові, виділено в окреме кримінальне провадження.