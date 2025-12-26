На Одещині та Миколаївщині російські БпЛА атакували порти та елеватори

У ніч на 26 грудня порти Одеської області перебували під російськими атаками. Також росіяни завдали удару по Миколаївщині. Зазнали пошкоджень судна під прапорами Ліберії, Словаччини та Республіки Палау.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На Одещині внаслідок влучань безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.

“На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень”, – йдеться в повідомленні.

Виникли перебої з електропостачанням. Також під ударами російських БпЛА опинився термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Інформація про постраждалих не надходила.