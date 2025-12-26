РФ вдарила по енергооб’єкту ДТЕК на Одещині, пошкодження значні

У ніч на 26 грудня російські військові завдали ударів по енергооб’єкту ДТЕК на півдні Одеської області. Пошкоджено обладнання.

Про це повідомили в ДТЕК.

“Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Працюємо в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу”, – йдеться в повідомленні.

Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Купер, росіяни атакували Одеський регіон ударними безпілотниками.

Під атакою опинилися Одеса, а також Ізмаїльський та Одеський райони області. Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка.

На місцях працювали 60 вогнеборців та 16 одиниць техніки ДСНС. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.