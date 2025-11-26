11 ударів по Запоріжжю: 19 постраждалих, пошкоджені десятки будинків

Унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 19 людей. У місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору були пошкоджені через ворожу атаку у трьох районах Запоріжжя. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі після нічної атаки зафіксували 19 постраждалих і масштабні руйнування / Фото: Запорізька ОВА

Також понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі й приміщення. Загалом армія рф завдала по місту 11 ударів.

Нині до відновлювальних робіт залучені всі комунальні служби міста. Там, де пошкодження незначні, фахівці забивають вікна плитами OSB, лагодять балкони та відновлюють герметичність квартир. Щодо будинків, які зазнали значних ушкоджень, буде проведене обстеження.

На даний час до 19 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки. Усім їм лікарі надають необхідну медичну допомогу.