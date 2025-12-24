Російські війська вдарили по Запоріжжю вночі: є поранені

Уночі 24 грудня російські війська завдали ударів по одному з районів Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, зазначивши, що щонайменше три ворожих удари припали по обласному центру, а екстрені служби одразу розпочали роботу.

Щонайменше три удари по Запоріжжю: пошкоджені будинки та інфраструктура

Фото: Запорізька ОВА, Нацполіція

За його словами, попередньо було пошкоджено житловий будинок. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки поранення дістали двоє людей — чоловік та жінка, яким надається вся необхідна допомога.

Як повідомили в поліції, ворог уночі атакував Запоріжжя трьома ФАБ з УМПК, які поцілили по місту, коли люди спали. Наразі відомо про двох поранених мешканців багатоквартирного будинку, поряд з яким сталося влучання. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, муніципальні та приватні транспортні засоби, заклад освіти, а також частково зруйновано гаражний кооператив.

ОНОВЛЕНО о 07:37: Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських військ на Запоріжжя зросла до трьох. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, до лікарів звернулися жінки віком 75 та 35 років, а також 46-річний чоловік. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Також уточнено масштаби руйнувань. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків — у них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії. На місцях уже працюють комунальні служби, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію для фіксації всіх пошкоджень.