        Суспільство

        Молилися за Зеленського: російські силовики заявили про викриття “заукраїнської секти” у Санкт-Петербурзі

        Сергій Бордовський
        26 Грудня 2025 19:41
        читать на русском →

        Російські державні медіа повідомили про нібито «викриття заукраїнської радикальної секти» в Санкт-Петербурзі, пов’язуючи її діяльність із підтримкою України та президента Володимира Зеленського.

        За твердженням російських ЗМІ, організація під назвою «Школа єдиного принципу» діяла в Адміралтейському районі Санкт-Петербург і зібрала близько 70 осіб. Її описують як «секту», яка нібито була створена в Україні під приводом «пробудження свідомості», а семінари позиціонувалися як навчання «цілительству».

        Російська сторона також стверджує, що учасники зібрань обговорювали війну проти України, проводили «молебні за здоров’я Зеленського», а лідери групи висловлювали різко критичні оцінки щодо російських військових та підтримували Збройні сили України.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини