Російські державні медіа повідомили про нібито «викриття заукраїнської радикальної секти» в Санкт-Петербурзі, пов’язуючи її діяльність із підтримкою України та президента Володимира Зеленського.

За твердженням російських ЗМІ, організація під назвою «Школа єдиного принципу» діяла в Адміралтейському районі Санкт-Петербург і зібрала близько 70 осіб. Її описують як «секту», яка нібито була створена в Україні під приводом «пробудження свідомості», а семінари позиціонувалися як навчання «цілительству».

Російська сторона також стверджує, що учасники зібрань обговорювали війну проти України, проводили «молебні за здоров’я Зеленського», а лідери групи висловлювали різко критичні оцінки щодо російських військових та підтримували Збройні сили України.

