Наслідки авіаудару по Харкову: поліція і ДСНС показали фото руйнувань

Унаслідок удару керованими авіабомбами по Харків загинули двоє чоловіків, ще шестеро людей постраждали, серед них — немовля. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Поліція Харківської області.

КАБ вдарив по Харкову: знищене авто, пошкоджені десятки будинків / Фото: ДСНС, Нацполіція

За наявною інформацією, 26 грудня близько 16:05 війська РФ завдали удару КАБами по Шевченківському району Харкова та передмістю. Влучання у місті відбулося у дорожнє покриття — внаслідок вибуху знищено один автомобіль, горіли інші автівки. Пошкоджені багатоквартирні й приватні житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури поблизу місця удару.

Серед постраждалих — один чоловік, чотири жінки та маленька дитина. Трьох поранених госпіталізували, іншим надають допомогу на місці. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та психологи ДСНС, працюють усі екстрені служби.

Поліцейські документують наслідки обстрілу та збирають докази воєнного злочину. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.