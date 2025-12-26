Сили оборони уразили логістику та спецпідрозділ рф на Донеччині — Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня уразили низку цілей противника на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, було уражено зосередження живої сили зі складу 14-ї бригади спеціального призначення РФ у населеному пункті Бердянське, а також склад матеріально-технічних засобів 228-го мотострілецького полку в районі Старобешеве. Втрати противника уточнюються.

Крім того, за результатами попередніх ударів підтверджено знищення складу паливно-мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога в районі тимчасово окупованого міста Волноваха.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних і наступальних спроможностей російських військ та примушення РФ припинити збройну агресію проти України.