Оголошено у розшук двох підприємців, які вивели за кордон 28 млн гривень, призначені на дрони

Директору та бенефіціарному власнику приватного товариства повідомили про підозру у заволодінні 28 млн грн, призначених для закупівлі дронів за державним замовленням. За даними слідства, отримані кошти перевели у долари та вивели за кордон через фіктивні структури.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2024 році директор товариства пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Компанія-замовник перерахувала на рахунки підприємства 28 млн грн, розраховуючи на швидку поставку необхідної техніки.

Реклама

Реклама

“Отримані кошти директор перевів в американські долари й через фіктивні структури переказав на рахунок юридичної особи у Словаччині. До реалізації схеми, як встановлено, був залучений і його батько – бенефіціарний власник товариства. Він контактував із замовниками, представлявся успішним підприємцем та створював видимість реальної діяльності, що сприяло незаконному заволодінню коштами”, – розповіли в прокуратурі.

Підозру у шахрайстві отримав і батько директора підприємства як бенефіціарний власник бізнесу. Обох підозрюваних, які переховуються за межами України, оголошено в міжнародний розшук. Наразі встановлюються інші особи, причетні до шахрайського заволодіння грошима.