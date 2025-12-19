На Харківщині директор санаторію заробив 1,7 млн грн на “реабілітації” військових

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора санаторію в селищі Пісочин Харківської області, якого підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на реабілітацію українських військових. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2023 року між санаторієм та Національною службою здоров’я України було укладено договір на надання стаціонарної реабілітаційної допомоги. Умовами програми передбачалося, що оплата послуг здійснюється лише за умови перебування пацієнта в закладі не менше 14 днів.

Втім упродовж 2023 року та на початку 2024 року до електронної системи охорони здоров’я вносилися недостовірні відомості. Слідство встановило, що директор санаторію подавав до НСЗУ звіти про нібито двотижневу реабілітацію понад ста військовослужбовців, хоча фактично вони перебували у закладі близько семи днів.

Реклама

Реклама

На підставі неправдивих даних НСЗУ перерахувала кошти за медичні послуги, які не відповідали вимогам програми. За висновком судово-економічної експертизи, обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму понад 1,7 млн гривень.

Прокурори Харківської окружної прокуратури затвердили обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Справу розглядатиме Харківський районний суд Харківської області.