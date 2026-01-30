У Києві викрили збувачів фальшивих доларів

У столиці поліцейські викрили двох чоловіків, які займалися збутом підроблених американських доларів, продаючи купюри номіналом 100 доларів за пів ціни.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що до протиправної діяльності причетні двоє 23-річних чоловіків – мешканці Києва та Київської області. Підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів вони реалізовували по 50 доларів за купюру.

Правоохоронці провели оперативну закупку, після чого вилучені гроші скерували на експертне дослідження. Експертиза підтвердила, що долари є підробленими, при цьому за зовнішнім виглядом і якісними характеристиками їх складно було відрізнити від справжніх під час візуальної перевірки та перевірки детектором банкнот.

Під час спроби здійснити чергову оборудку та збути 100 тисяч фальшивих доларів оперативники ДВБ Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки за силової підтримки бійців поліції особливого призначення затримали одного з фігурантів у процесуальному порядку.

Підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів шахраї реалізовували по 50 доларів за купюру / Фото Нацполіція

Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до збуту підробленої валюти, а також канали потрапляння фальшивих грошей на український валютний ринок.