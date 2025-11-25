Білий дім наразі не планує зустріч між Трампом і Зеленським, — ЗМІ

У Білому домі зараз не планують зустріч президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив високопосадовець адміністрації США на умовах анонімності, пише Суспільне.

Як раніше писало видання Axios з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Володимир Зеленський готовий прибути до США найближчим часом, щоб завершити роботу над проєктом мирної угоди. За словами керівника ОП, йшлося про можливу дату 27 листопада — День подяки у США.

Напередодні, 24 листопада, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що зустріч президентів поки не запланована, але додала, що ситуація може змінитися.

Також сьогодні, 25 листопада, міністр армії США Ден Дрісколл провів зустріч в ОАЕ з представниками Росії, де презентував їм узгоджений з Україною варіант мирного плану.