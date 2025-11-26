BBC оприлюднило повну стенограму скандальної розмови Ушакова з Віткоффом

BBC оприлюднила повну стенограму телефонних розмов радника президента рф Юрія Ушакова щодо України, які раніше опублікувало Bloomberg. Президент США Дональд Трамп назвав ці переговори «звичайною практикою перемовин».

Ушаков не став ані підтверджувати, ані спростовувати достовірність записів, заявивши, що зміст таких бесід має закритий характер. Президент США Дональд Трамп назвав переговори Віткоффа «звичною практикою укладання угод», коли кожна сторона має «щось дати і щось отримати».

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую», — сказав Ушаков журналісту телеканала «Россия-1». Він додав, що не знає, хто «злив» розмову у пресу.

Розмова, за даними Bloomberg, відбулася 14 жовтня. BBC не може незалежно підтвердити її достовірність.

Стів Віткофф: Привіт, Юрію.

Юрій Ушаков: Ага, Стіве, привіт, як справи?

Віткофф: Добре, Юрію. А твої?

Ушаков: Усе гаразд. Вітаю [із досягненням угоди щодо Гази], друже.

Віткофф: Дякую.

Ушаков: Ти виконав чудову роботу. Просто чудову. Дуже дякую. Дякую, дякую.

Віткофф: Дякую тобі, Юрію, і дякую за підтримку. Я знаю, що ваша країна підтримувала [угоду], і я вдячний тобі.

Ушаков: Так-так-так. Так. Ти ж знаєш, що ми через це призупинили підготовку першого російсько-арабського саміту.

Віткофф: Так.

Ушаков: Ага, тому що ми думаємо, що ви вже робите справжню роботу в тому регіоні.

Віткофф: Послухай. Ось що я тобі скажу. Я думаю, я думаю, що якщо ми зможемо вирішити це російсько-українське питання, усі стрибатимуть від радості.

Ушаков: Ага-ага-ага. Ага, вам потрібно вирішити лише одну проблему. [сміється]

Віткофф: Яку?

Ушаков: Російсько-українську війну.

Віткофф: Я знаю! Як ми можемо її вирішити?

Ушаков: Мій друже, я просто хочу з тобою порадитися. Як ти думаєш, чи має сенс нашим босам поговорити телефоном?

Віткофф: Думаю, так.

Ушаков: Так. А коли, ти думаєш, це можна зробити?

Віткофф: Я думаю, щойно ви запропонуєте, мій начальник готовий.

Ушаков: Окей, окей.

Віткофф: Юрію, Юрію, ось що б я зробив. Моя порада.

Ушаков: Так, будь ласка.

Віткофф: Я б зателефонував і просто повторив, що ви вітаєте президента [Трампа] з його досягненням, що ви його підтримували, що ви поважаєте той факт, що він — людина миру, і що ви, ну, ви просто дуже раді, що це сталося. Я б так сказав. І думаю, після цього розмова піде дуже добре.

Тому що — дозволь скажу тобі, що я сказав президентові. Я сказав президентові, що ви, що Російська Федерація завжди хотіла і хоче миру. Я в це вірю. Я сказав президентові, що я в це вірю. І я думаю, що справа в тому… проблема в тому, що у нас є два народи, яким не вдається досягти компромісу, а коли це станеться — у нас буде мирна угода.

Я навіть думаю, що, можливо, ми представимо це як мирну пропозицію з 20 пунктів, так само як ми зробили щодо Гази. Ми склали план Трампа з 20 пунктів — це були 20 пунктів для досягнення миру, і я думаю, що ми можемо зробити те саме з вами. Коротко кажучи…

Ушаков: Окей-окей, друже. Я думаю, що саме це можуть обговорити наші лідери. Стіве, я згоден, що він [Путін] привітає, скаже, що Трамп — справжня людина миру, і так далі. Він це скаже.

Віткофф: А ось що ще, я думаю, буде чудово.

Ушаков: Окей, окей.

Віткофф: А що, якщо… Послухай мене…

Ушаков: Я обговорю це зі своїм босом і зв’яжуся з тобою. Добре?

Віткофф: Ага, послухай, що я кажу. Я просто хочу, щоб ти це сказав, можливо, просто скажи це президенту Путіну, тому що ти знаєш, що я глибоко поважаю президента Путіна.

Ушаков: Так-так.

Віткофф: Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєш, Стів і Юрій обговорили дуже схожий 20-пунктний план досягнення миру, і це може стати тим, що, як ми думаємо, може зрушити ситуацію з мертвої точки, ми відкриті до такого роду розмов — вивчити, що потрібно для мирної угоди.

Між нами кажучи, я знаю, що потрібно: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь. Але я маю на увазі, що замість того, щоб говорити це прямо, давай говорити більш оптимістично, тому що так, я думаю, ми досягнемо угоди. І я думаю, Юрію, що президент дасть мені простір для маневру, щоб укласти угоду.

Ушаков: Розумію…

Віткофф: …тож якщо ми зможемо створити таку ситуацію, що після цього ми скажемо Трампу: я поговорив з Юрієм, і ми це обговорили, думаю, це може стати великою справою.

Ушаков: Ага, звучить добре. Звучить добре.

Віткофф: І ось що ще: Зеленський приїжджає до Білого дому в п’ятницю.

Ушаков: Я знаю про це [усміхається].

Віткофф: Я буду на цій зустрічі, тому що від мене цього хочуть, але я думаю, що якщо це можливо — вашому босу потрібно зателефонувати до цієї п’ятничної зустрічі.

Ушаков: До неї, до неї, так?

Віткофф: Саме так.

Ушаков: Окей-окей. Я почув твою пораду. Обговорю це зі своїм босом і зв’яжуся з тобою, добре?

Віткофф: Окей, Юрію, до скорого.

Ушаков: Чудово, чудово. Дуже дякую. Дякую.

Віткофф: Па-па.

Ушаков: Па-па.

Розмова Ушакова з Дмитрієвим

Bloomberg також оприлюднило розшифровку бесіди Ушакова зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим, яка нібито відбулася 29 жовтня.

У ній Дмитрієв говорить про певний «папір», який він планує «неформально» передати США:

«Мені здається, ось цей папір — ми просто зробимо як нашу позицію, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони хай роблять як свою. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї», — нібито сказав Дмитрієв, додавши, що після цього Ушаков може обговорити документ «зі Стівом».

У соцмережі X Дмитрієв прокоментував публікацію одним словом: «Фейк».