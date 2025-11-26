Пасажиру затисло ноги дверима електрички: у Києві судитимуть машиніста

У Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо машиніста міської електрички, який почав рух, не переконавшись у безпеці пасажирів. 82-річний чоловік отримав тяжкі травми обох ніг.

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо машиніста електропоїзда, який рушив, не впевнившись, що всі пасажири зайшли у вагон. Про це повідомили в прокуратурі Києва.

Слідством встановлено, що під час керування електропоїздом від станції «Троєщина 2» машиніст зачинив двері та почав рух. У цей момент у дверях затиснуло 82-річного чоловіка, який оступився під час посадки, впав, і його ноги опинилися зовні вагона.

Реклама

Реклама

У такому положенні потерпілий проїхав до наступної зупинки й травмувався об виступи платформи. Він отримав відкриті переломи обох ніг.

Дії машиніста кваліфіковано за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху працівником залізничного транспорту, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.