Україна повернула ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій — Єрмак

Україна повернула ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, 15-річний хлопець і його 13-річна сестра пережили постійні обшуки, погрози та обстріли. Коли росіяни почали регулярно атакувати їхнє село касетними боєприпасами, один із них влучив у будинок родини, але всі залишилися живі.

Ще один 14-річний хлопець три роки жив із родичами та не бачив маму. Він навчався онлайн в українській школі, але коли окупаційна влада почала перевіряти дітей, які не ходять до російських шкіл, з’явилася загроза, що хлопця можуть вилучити з родини.

Єрмак подякував Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб за роботу з порятунку дітей та наголосив, що Україна виконує завдання Президента — повернути всіх українських дітей.