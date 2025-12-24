На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом через порушення правил користування генератором

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області троє дітей отруїлися чадним газом унаслідок недотримання правил безпеки під час використання електрогенератора. Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, інцидент стався 23 грудня о 22:06. Постраждали двоє 10-річних дітей та одна дитина віком 12 років. Усіх госпіталізували. За попередньою інформацією, причиною отруєння стало порушення правил безпеки під час експлуатації генератора, остаточні обставини події встановлюються.

У ДСНС наголосили, що чадний газ є невидимим і смертельно небезпечним, не має запаху, кольору чи смаку, а отруєння може відбутися непомітно, особливо під час сну.

