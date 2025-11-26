Харків зберігатиме безкоштовний проїзд у міському транспорті у 2026 році — Терехов

Міська влада Харкова планує продовжити дію безкоштовного проїзду у пасажирському транспорті в 2026 році. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інформаційному порталу Новини.LIVE.

За словами мера, нині всі види муніципального транспорту — метро, тролейбуси, трамваї та автобуси — працюють для харків’ян безкоштовно, і це суттєво допомагає містянам під час війни.

«У нас безкоштовний проїзд функціонує і в метро, і в тролейбусах, і в трамваях, і в автобусах. Це потрібно харків’янам. Завдяки цьому кожна родина економить 3–4 тисячі гривень на місяць. Це суттєва підтримка для людей. Тож наступного року будемо продовжувати безкоштовний проїзд», — зазначив Терехов.

