У Харкові тимчасово відключили воду через нічні перепідключення мереж

У Харкові вночі тимчасово припинили водопостачання через необхідність технологічних перепідключень систем після російських ударів по енергооб’єктах області. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

За даними комунальників, у місті можливі повне або часткове відключення води, а також зниження тиску. Обмеження можуть тривати до ранку.

У міськраді наголошують, що це вимушений крок, який дозволить:

Реклама

Реклама

убезпечити обладнання;

збалансувати роботу мереж;

забезпечити більш стабільну подачу води у наступні дні.

Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

Комунальні служби продовжують працювати над відновленням систем водопостачання, пошкоджених через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі області.

За інформацією міськради, подачу води буде забезпечено з 06:30 до 09:00, після чого в окремих районах можливі подальші обмеження. Ремонтні та регламентні роботи триватимуть упродовж дня.

Усі служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити сталу роботу мереж.