Росіяни знов гатили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини

Відомо про одну загиблу людину – тіло дістали з-під завалів. Ще двоє людей зазнали поранень, їм надається необхідна медична допомога.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено адміністративні, виробничі та складські приміщення. На окремих об’єктах виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Вночі російські війська знову завдали ударів по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.