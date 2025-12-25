Росіяни знов гатили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини

Вночі російські війська знову завдали ударів по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено адміністративні, виробничі та складські приміщення. На окремих об’єктах виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
Відомо про одну загиблу людину – тіло дістали з-під завалів. Ще двоє людей зазнали поранень, їм надається необхідна медична допомога.
На місцях ударів працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора.