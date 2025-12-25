ДСНС: 1 загиблий та 14 постраждалих — наслідок ворожих атак на Харківщині протягом доби

Учора росіяни били по Харкову, а також по Солоницівській, Дергачівській і Близнюківській громадах. Рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі.
У Солоницівській громаді вранці 24 грудня внаслідок ракетного удару загинув чоловік, 13 людей дістали поранення. Пожежу оперативно загасили.
Увечері в Харкові через обстріл загорівся об’єкт у Шевченківському районі, постраждала одна людина.
Вночі 25 грудня удар КАБ спричинив займання складського приміщення цивільного підприємства в Дергачах — без постраждалих.
Ще одна пожежа сталася після влучання ударного дрона у складську будівлю в селі Башилівка Близнюківської громади. Загоряння швидко ліквідували.
На місцях працювали підрозділи ДСНС — піротехніки, медики та офіцери-рятувальники громад.