        Суспільство

        ДСНС: 1 загиблий та 14 постраждалих — наслідок ворожих атак на Харківщині протягом доби

        Віктор Алєксєєв
        25 Грудня 2025 09:21
        Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області / Фото ДСНС
        Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області / Фото ДСНС

        Учора росіяни били по Харкову, а також по Солоницівській, Дергачівській і Близнюківській громадах. Рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі.

        У Солоницівській громаді вранці 24 грудня внаслідок ракетного удару загинув чоловік, 13 людей дістали поранення. Пожежу оперативно загасили.

        Увечері в Харкові через обстріл загорівся об’єкт у Шевченківському районі, постраждала одна людина.

        Вночі 25 грудня удар КАБ спричинив займання складського приміщення цивільного підприємства в Дергачах — без постраждалих.

        Ще одна пожежа сталася після влучання ударного дрона у складську будівлю в селі Башилівка Близнюківської громади. Загоряння швидко ліквідували.

        На місцях працювали підрозділи ДСНС — піротехніки, медики та офіцери-рятувальники громад.


