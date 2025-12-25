ДСНС: 1 загиблий та 14 постраждалих — наслідок ворожих атак на Харківщині протягом доби

У порту Темрюка після атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами

Ще одна пожежа сталася після влучання ударного дрона у складську будівлю в селі Башилівка Близнюківської громади. Загоряння швидко ліквідували.

Увечері в Харкові через обстріл загорівся об’єкт у Шевченківському районі, постраждала одна людина.

Учора росіяни били по Харкову, а також по Солоницівській, Дергачівській і Близнюківській громадах. Рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі.