В Україну йде тепло з півдня: 26 листопада буде майже по-весняному

У середу, 26 листопада, в Україні пануватиме тепла повітряна маса, яка надійде з півдня та забезпечить незвично високу температуру для листопада. Опадів не очікується, окрім невеликого дощу вдень на крайньому заході.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Наша територія перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не прогнозуємо, лише на крайньому заході країни з наближенням фронтального розділу із заходу вдень чекаємо невеликий дощ”, – пояснили синоптики.

Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та східних регіонах становитиме вночі від -1…+4 °C, вдень +5…+10 °C. На решті території вночі прогнозують +4…+9 °C, вдень +8…+13 °C, а на півдні повітря прогріється до +17 °C.