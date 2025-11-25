        Суспільство

        В Україну йде тепло з півдня: 26 листопада буде майже по-весняному

        Галина Шподарева
        25 Листопада 2025 22:16
        читать на русском →
        Одеський порт / Фото: depositphotos
        Одеський порт / Фото: depositphotos

        У середу, 26 листопада, в Україні пануватиме тепла повітряна маса, яка надійде з півдня та забезпечить незвично високу температуру для листопада. Опадів не очікується, окрім невеликого дощу вдень на крайньому заході.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Наша територія перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не прогнозуємо, лише на крайньому заході країни з наближенням фронтального розділу із заходу вдень чекаємо невеликий дощ”, – пояснили синоптики.

        Реклама
        Реклама

        Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

        Температура у західних та східних регіонах становитиме вночі від -1…+4 °C, вдень +5…+10 °C. На решті території вночі прогнозують +4…+9 °C, вдень +8…+13 °C, а на півдні повітря прогріється до +17 °C.

        Погодна мапа України на 26 листопада / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини