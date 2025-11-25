Жахлива ніч: патрульні показали перші хвилини після ударів РФ по Києву

У ніч на 25 листопада російські військові завдали комбінованого удару по Києву – били дронами та ракетами різних типів. Загинули семеро людей, 19 жителів столиці постраждали.

Відео з бодікамер патрульних оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Ми всю ніч були поряд із містянами. Допомагали рятувальникам евакуйовувати громадян з палаючих багатоповерхівок, направляли людей до укриттів, надавали домедичну допомогу та вивозили травмованих до медиків. Також — забезпечували безперешкодний проїзд спецтехніки на локації”, — написав Білошицький.

Як повідомили в ДСНС, аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу Києва завершено. На різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.

За даними Нацполіції, відомо про сімох загиблих – у Дніпровському районі – 86-річна жінка та 66-річний чоловік, у Святошинському районі – 28-ми та 55-річні чоловіки, тіла ще двох наразі не встановлені. У Деснянському районі виявили тіло 32-річного охоронця гаражного кооперативу. Також постраждало 19 людей, серед яких семирічна дитина.