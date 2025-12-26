Росія скинула три керовані авіабомби на Харківську громаду, зросла кількість постраждалих — оновлені дані

Ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби, одна з яких вдарила по центральній дорозі Харкова, де немає жодних військових об’єктів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, дві авіабомби впали за межами Харкова, місця влучань та наслідки уточнюються. Внаслідок удару по місту один чоловік загинув на місці, ще один помер у кареті екстреної медичної допомоги.

За уточненою інформацією, відомо про вісьмох постраждалих, серед яких 9-місячна дівчинка. Підрозділи ДСНС та правоохоронці обстежують пошкоджені будівлі, першочергове завдання — виявлення людей, які ще можуть потребувати допомоги.

Реклама

Реклама

Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків. Наразі аналізуються масштаби руйнувань, після чого спільно з волонтерськими організаціями розпочнеться оперативна ліквідація наслідків, зокрема закриття вибитих вікон, щоб зберегти тепло в оселях мешканців.