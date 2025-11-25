Financial Times: Київ прийняв оновлену пропозицію США щодо ліміту ЗСУ — до 800 тисяч

Україна погодилася на обмеження чисельності Збройних сил до 800 тисяч військових у новій версії мирного плану. Це рішення стало зміною попередньої вимоги про зменшення армії до 600 тисяч та наблизило документ до узгодження між сторонами.

Про це пише Financial Times з посиланням на українських чиновників, близьких до президента Володимира Зеленського.

Київ прийняв оновлену редакцію американського мирного плану, у якій пропонується скоротити чисельність Збройних сил України до 800 тисяч військових. У попередньому варіанті документа, підготовленому представниками США та РФ, йшлося про ліміт у 600 тисяч. Європейська контрпропозиція також пропонувала показник у 800 тисяч, але лише для мирного часу.

Водночас напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав обмеження чисельності Сил оборони однією з “червоних ліній” для України. За даними FT, найбільш чутливі пункти мирної угоди — зокрема питання територій та безпекових гарантій — винесені на рівень президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Як відомо, після переговорів у Женеві українська та американська делегації узгодили скорочену версію мирного плану — замість 28 пунктів залишили 19. Міністр армії США Ден Дрісколл 25 листопада продовжив консультації з російською стороною в Абу-Дабі.