Axios: Зеленський готовий зустрітися з Трампом для завершення мирної угоди

Президент України Володимир Зеленський готовий прибути до США найближчим часом, щоб завершити роботу над проєктом мирної угоди. За попередніми даними, український лідер прагне зустрітися з Дональдом Трампом на День Подяки.

Про це пише Axios з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами керівника ОП, Зеленський прагне якнайшвидше провести зустріч з Дональдом Трампом, можливо на День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою. Ця зустріч допоможе американському президентові просунути ініціативу з припинення війни.

Єрмак зазначив, що ключовою темою для обговорення залишається питання територій, але нинішня версія мирного плану узгоджується з українськими інтересами та враховує “червоні лінії”. Він наголосив, що Україна не відмовляється від курсу на вступ до НАТО, а запропоновані гарантії безпеки повинні мати юридичну силу. Єрмак додав, що США позитивно поставилися до ідеї закріпити такі гарантії в офіційному договорі.

За словами керівника ОП, документ зараз містить 19 пунктів — із нього вилучили теми, що не стосуються миру, а деякі положення змінили для узгодження з позицією Києва. Він підкреслив, що процес рухається вперед завдяки роботі американських посадовців, серед яких Марко Рубіо, Ден Дрісколл, Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Раніше повідомлялося, що після консультацій у Женеві Україна та США підготували оновлений рамковий документ. Також стало відомо про зустріч міністра армії США Дена Дрісколла з російськими представниками в Абу-Дабі для обговорення плану. Financial Times писало про можливе обмеження чисельності української армії до 800 тисяч, однак джерело видання РБК-Україна зазначило, що в документі йдеться лише про підтримання певного рівня військ, а не про встановлення обмеження.