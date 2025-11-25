У Львові лікарка вимагала 2000 доларів за продовження фіктивної інвалідності

У Львові поліцейські затримали лікарку, яка вимагала 2000 доларів за продовження третьої групи інвалідності пацієнту та збільшення відсотка втрати працездатності. Посадовиці загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

За даними слідства, голова експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи одного з львівських медичних закладів вимагала та одержала 2000 доларів за прийняття позитивного рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та за встановлення йому більшого відсотка втрати працездатності.

Правоохоронці затримали лікарку у приміщенні лікарні після одержання нею неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.