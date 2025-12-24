Вимагав $500 за інвалідність: лікаря ЛКК на Закарпатті засудили до 5 років ув’язнення

На Закарпатті суд визнав винним лікаря-травматолога та члена лікарсько-консультативної комісії КНП «Воловецька центральна лікарня» у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила Поліція Закарпатської області.

На Закарпатті засудили члена ЛКК / Фото: Нацполіція

За матеріалами слідства, 47-річного медика викрили у листопаді 2023 року. Він вимагав у пацієнтки 500 доларів США за сприяння в оформленні безстрокової II групи інвалідності. Викриття злочину відбулося за участі співробітників СБУ.

У суді обвинувачений вини не визнав і заявив, що отримані кошти сприймав як «подяку за консультацію». Водночас ці твердження були спростовані доказами, зібраними під час досудового розслідування, зокрема результатами слідчих дій, протоколами оглядів, вилученими грошима та показами потерпілої.

Суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в закладах охорони здоров’я строком на три роки, а також із конфіскацією всього належного засудженому майна.