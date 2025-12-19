У Києві травматолог вимагав у пораненого бійця 30 тис. гривень за операцію

Поліцейські Києва оголосили підозру лікарю-травматологу, який вимагав від пораненого військового 30 000 гривень за проведення операції, яка за законом мала бути безоплатною.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що 37-річний захисник, отримавши на фронті важку комбіновану травму ноги із вогнепальним наскрізним пораненням та переломом, був направлений до столичної лікарні для отримання безплатної допомоги.

Реклама

Реклама

Після проведеної операції лікар-травматолог повідомив пацієнту, що за встановлення ортопедичного апарату зовнішньої фіксації “Ілізарова” необхідно переказати 30 000 гривень на його банківську картку. Зрештою, чоловік перерахував кошти на рахунок фігуранта – розповіли в поліції.

Слідчі повідомили 47-річному лікареві про підозру за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України – підкуп особи, яка надає публічні послуги, наразі вирішується питання про відсторонення його від посади.

Відповідно до санкції статті, дії лікаря караються позбавленням волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.