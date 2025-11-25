Не лише А-60 із лазерною системою: Сили оборони знищили у Таганрозі й дослідний А-100ЛЛ, — Defence Express

Український удар по авіазаводу в Таганрозі виявився значно результативнішим, ніж повідомлялося спершу: окрім експериментального літака А-60, підтверджено знищення випробувального стенду А-100ЛЛ. Втрата цього борту суттєво підриває російську програму створення нового ДРЛВ А-100 “Премьер”.

Про це пише військовий портал Defence Express з посиланням на оприлюднені OSINT-спільнотою “Гарбуз” супутникові знімки.

Українська далекобійна атака по авіапідприємству “ТАНТК ім. Бериева” в Таганрозі призвела до знищення одразу двох важливих літаків, задіяних у російських програмах дальнього радіолокаційного виявлення.

Реклама

Реклама

На супутникових знімках після удару видно повне руйнування експериментального літака А-60, який оснащували лазерною системою, а також іншого борту, який російські джерела вказували як Іл-76. Аналіз зображень до атаки дає підстави стверджувати, що йдеться саме про А-100ЛЛ — спеціалізований літальний стенд для випробування систем перспективного літака А-100 “Премьер”.

Про приналежність цього літака до сімейства ДРЛВ свідчать опорні конструкції антени над крилом, а також характерна додаткова антена над кабіною, відсутня у літаках А-50. Знищений борт, відомий за номером RF-93953, багато років перебував на території заводу як ключовий майданчик для тестування обладнання нового комплексу.

А-100ЛЛ мав критичне значення для всієї програми модернізації російської системи дальнього радіолокаційного виявлення. Саме на ньому проводили перевірку більшості бортових систем, призначених для майбутніх літаків А-100. Втрата цього стенду суттєво відсуває всі роботи в часі та ставить під питання завершення проєкту, який і так вважався проблемним.

Росія розробляє А-100 “Премьер” з початку 2000-х років, заявляючи про плани поставити перші літаки у 2016-му, проте програма постійно затримувалася. Знищення А-100ЛЛ може фактично зупинити її завершення, що становить для РФ значно більшу втрату, ніж знищення одного літака як такого.