Волгоградський НПЗ знов під ударом: в районі заводу нарахували десятки вибухів

У ніч з 25 на 26 грудня у місті Волгоград у Росії пролунала серія вибухів. Під ударом опинився нафтопереробний завод “Лукойл-Волгограднафтопереробка”.

Відео, зняті місцевими жителями, публікують Tekegram-канали

Атака тривала протягом усієї ночі – місцеві жителі повідомили про близько 20 вибухів в районі НПЗ в Красноармійському районі міста.

Реклама

Реклама

Тимчасово припиняли роботу аеропорти Волгограда, Ярославля та Пензи.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі підрозділи ППО Міноборони РФ “відбивали атаку БпЛА” і що постраждалих та пошкоджень об’єктів немає.

За даними міноборони РФ, над територією Волгоградської області вночі було перехоплено та знищено 34 українських БпЛА. Ще 23 нібито було знешкоджено над територією Ростовської області, п’ять над тимчасово окупованим Кримом, три – над територією Московського регіону, зокрема один, який летів на Москву.