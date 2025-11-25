Митники дістали з-під одягу контрабандистки 100 тис. доларів

На україно-румунському кордоні митники виявили спробу незаконного вивезення 100 тисяч доларів, які українка приховала під одягом. Гроші були вилучено, на громадянку склали протокол.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Спробі незаконного вивезення кордон 100 тис. доларів запобігли чернівецькі митники у пункті пропуску “Порубне-Сірет”. 48-річна громадянка України, що слідувала до Румунії пішим переходом, сховала гроші під одягом. Жінка примотала долари скотчем до живота.

“Загалом громадянка намагалася вивезти суму, еквівалентну понад 4,2 млн грн, відповідно до курсу Нацбанку”, – йдеться в повідомленні.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Незаконно переміщувані кошти тимчасово вилучені.