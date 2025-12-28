Сили безпілотних систем уразили радіолокаційні об’єкти рф у Криму

У ніч проти 28 грудня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по низці військових об’єктів РФ на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, безпілотники 1-го окремого центру СБС уразили радіолокаційну станцію «Валдай» у Чорноморському, пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів. Усі зазначені об’єкти розташовані в Чорноморському на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.